Riecco Ballo-Touré. Il senegalese si rivede in campo in rossonero dopo 17 mesi

Spicca oggi pomeriggio il ritorno in campo di Fode Ballo-Touré. Il terzino sinistro gioca titolare col Milan Futuro nella sfida contro il Legnago Salus. Era stato messo sul mercato in estate, senza però trovare acquirenti. Assieme a Divock Origi era stato aggregato agli ordini di Daniele Bonera senza però essere mai parte integrante della squadra. La sua ultima presenza ufficiale risale al 19 maggio con la maglia del Fulham, gli ultimi 12' della sfida di Premier League contro il Luton. Limitandoci al Milan, l'ultima volta in rossonero è datata 28 maggio 2023, quando il senegalese ha preso il posto di Rafa Leao negli ultimi 8 minuti della partita contro la Juventus, vinta per 0-1 all'Allianz Stadium grazie a una rete di Olivier Giroud.

27 anni, Ballo-Touré ha raccolto complessivamente col Milan 26 presenze, segnando un gol. È arrivato in rossonero nell'estate del 2021, acquistato dal Monaco e scelto come alternativa a Theo Hernandez. Pur con qualche buona prova, su tutte una a Empoli dove ha segnato uan rete decisiva, Ballo-Touré non è riuscito a ripagare le attese e nell'ultimo giorno della finestra di mercato del 2023 è stato ceduto in prestito al Fulham, trovando però poco successo.