Rientrati a Milanello Olivier Giroud e Theo Hernandez

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, sono rientrati nella giornata di oggi a Milanello sia Olivier Giroud che Theo Hernandez. Nel giorno in cui la squadra è impegnata in Olanda per l'amichevole con il Psv, sarebbero rimasti al centro sportivi alcuni membri dello staff atletico per iniziare il programma di lavoro per i due calciatori francesi reduci dalla finale del Mondiale.