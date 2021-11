Rientro Maignan: la tabella di marcia rispettata e le tempistiche

Oggi Mike Maignan ha sostenuto il primo allenamento sul campo e tra i pali dall'operazione alla mano subita ad ottobre; il portiere francese si è allenato da solo, senza partecipare alla partitella, registrando, dunque, un passo importante sulla via del recupero.

Nella nota post operazione del 13 ottobre, il Milan aveva comunicato che "seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane". Sono, perciò, passati 39 giorni esatti, cioè 5 settimane e 4 giorni.

Maignan è, dunque, in leggero anticipo sulla tabella di marcia per il suo rientro in campo, previsto inizialmente per il match contro la Roma del 6 gennaio 2022. Le 10 settimane scadranno per l'esattezza il 22 dicembre 2021, a cavallo tra le sfide contro il Napoli del 19 dicembre e contro l'Empoli del 22 dicembre; nel caso in cui il portiere francese proceda con qualche giorno di anticipo nel suo recupero sul campo e tra i pali, dunque, non è da escludere un possibile ritorno in partita ufficiale per le ultime due gare dell'anno.