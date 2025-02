Riflessioni in corso sul futuro di Theo, a rischio multa dopo la simulazione di ieri

L'espulsione contro il Feyenoord è l'esatta immagine di quello che è in questa stagione Theo Hernandez, un giocatore svogliato, spesso anche troppo distratto, che più propenso ad un passaggio indietro che a uno sprint in avanti come i vecchi tempi.

Al di là della fotografia di ieri, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che gli orrori stagionali del francese sono diventati tanti, forse anche troppi per un giocatore che continua ad essere al centro di delicati discorso per un rinnovo di contratto importante ed a cifre rialzate. Chissà che quanto successo poco meno di 24 ore non possa cambiare le carte in tavola, con il Milan che ha già dimostrato di poterne senza troppi problemi fare a meno dopo aver accettato lo scorso gennaio la maxi offerta del Como.

Theo Hernandez, giocatore internazionale e dalle ambizioni importanti, ha rifiutato la destinazione perché contento al Milan ed a Milano, ma le prestazioni dimostrano tutt'altro. E la simulazione di ieri sera potrebbe aver ulteriormente complicato i discorsi permanenza, con la dirigenza, scrive la rosea, che starebbe pensando addirittura di multare il francese per un'espulsione che è costata cara, anche fin troppo, a tutta la squadra. A causa del suo rosso, infatti, il Milan ha perso tante chance di qualificazione agli ottavi di finale.