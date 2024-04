Righetti sul futuro di Conte: "Sogna di tornare alla Juventus"

Negli studi della Rai l'ex giocatore e compagno di squadra a Lecce di Antonio Conte, oggi opinionista dell'emittente di Stato, Ubaldo Righetti si è espresso in merito al futuro dell'allenatore salentino e sul suo possibile ritorno alla Juventus, club nel quale è diventato grande prima in campo e poi in panchina. Queste le sue dichiarazioni, sintetizzate dai colleghi di Tuttojuve.com.

"Penso che Antonio Conte desideri tanto la Juve, ma non da adesso, da parecchio tempo. C'è da vedere il discorso di Allegri, che ha ancora un anno di contratto, è un bel contratto, è da vedere questa situazione. Però il suo grande desiderio, lo devo ammettere, è quello di tornare alla Juve, sicuramente. Lo so per certo? Quando si parlava anche della Roma e mi è dispiaciuto in quella situazione, perchè io ho giocato con Antonio Conte, lui era abbastanza giovane, veniva da un infortunio a Lecce con Mazzone. In quel momento ha usato un po' la Roma per fare pressione su un'altra società e mi è dispiaciuto. E lui alla Roma non è venuto assolutamente".