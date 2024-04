Rigore sbagliato goffamente al 97' e tre costole rotte: serata da dimenticare per Budimir

Quella di ieri è stata una partita stregata per Ante Budimir. L'ex attaccante di Sampdoria e Crotone, autore di 16 reti in campionato, ha sbagliato al 97' il rigore che avrebbe permesso al suo Osasuna di pareggiare la sfida contro il Valencia. Un errore quasi comico, che ovviamente ha scatenato l'ironia dei social. A fine partita, il club di Pamplona ha svelato un retroscena che in qualche modo riabilita il croato: è stato ricoverato alla Clinica Navarra a causa di un grave trauma al torace che gli ha procurato la rottura di ben tre costole.

Questo il comunicato: "Il calciatore Ante Budimir ha riportato un trauma nella partita di stasera contro il Valencia CF per il quale, una volta terminata la partita, è stato trasferito alla Clinica Universitaria di Navarra. Gli accertamenti effettuati hanno confermato che l'attaccante rossonero ha riportato un trauma toracico con tre fratture costali dell'emitorace destro. Il giocatore è stato ricoverato presso la Clinica dell'Università di Navarra per l'osservazione dei progressi e il trattamento analgesico fino a nuova valutazione nelle prossime ore".