"Una gara discreta ma un rigore sbagliato". Blick, giornale svizzero, perdona il milanista Ricardo Rodriguez, ieri in campo nel 2-0 all'Irlanda. Nelle pagelle che vanno da 1 a 6, il voto per il terzino è 4. "Sufficiente", dunque, per il giornale. E ora è atteso al riscatto anche con il Milan targato Stefano Pioli.