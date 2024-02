Rigori a favore in Serie A negli ultimi cinque anni: Milan primo

Nelle ultime cinque stagioni di Serie A, stando a dati Transfermarkt, il Milan è la squadra che ha avuto più rigori a favore insieme alla Lazio.

In 176 partite disputate, infatti, il diavolo ha avuto la possibilità di segnare dal dischetto in ben 49 occasioni. Di questi rigori il Milan ne ha segnati 38 sbagliandone 11, due solo qualche settimana fa nella sfida di San Siro contro il Bologna, con una percentuale realizzativa del 70%, fra l'altro la stessa di quelli che gli sono stati trasformati contro. Negli ultimi 5 anni in Serie A, infatti, il Milan ha avuto 30 rigori contro, 21 dei quali subiti mentre 9 parati.