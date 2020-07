Rigori, i numeri delle cinque maggiori leghe europee a confronto: la Serie A domina

Tra le polemiche che hanno tenuto maggiormente banco, in questa stagione di Serie A, sicuramente vi è quella riguardante i tanti rigori concessi. Confrontando i dati delle cinque maggiori leghe europee, in particolare è possibile notare come in Italia rispetto alla stagione 2018/19 siano stati assegnati ben 37 rigori in più. Questi i dati delle altre leghe a confronto con la stagione precedente:

- Serie A: 2018/19 (122 rigori), 2019/20 (159 rigori): +37

- Liga: 2018/19 (137 rigori), 2019/20 (144 rigori): +7

- Ligue 1: 2018/19 (139 rigori), 2019/20 (87 rigori): -52

-Premier League: 2018/19 (103 rigori), 2019/20 (80 rigori): -23

- Bundesliga: 2018/19 (91 rigori), 2019/20 (72 rigori): -19