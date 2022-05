Rigori in stagione, l'Inter nettamente in vantaggio rispetto al Milan: i dati

MilanNews.it

Mancano ormai due sole partite al temine della stagione calcistica italiana 2021/2022. Il Milan e l’Inter lottano per la conquista del campionato e a far la differenza, possono essere i dettagli. Andando a controllare le statistiche sui rigori a favore e contro in tutta la stagione e in tutte le competizioni, vediamo che i nerazzurri di Simone Inzaghi sono nettamente messi meglio rispetto ai rossoneri di Stefano Pioli. L’Inter infatti ha ricevuto a favore 14 rigori, mentre contro ne ha ricevuti 4. Il Milan invece a favore ne ha ricevuti 8, e contro 7. In pratica alla Pinetina hanno una discrepanza favorevole di 10 penalty, mentre a Milanello soltanto di 1. In totale l’Inter ha giocato 4 partite in più rispetto al Milan, 50 a fronte di 46.