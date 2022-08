MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prendendo in considerazione i top 5 campionati in Europa dal 2015/16 a oggi, il francese è per percentuale il miglior pararigori. Questa la classifica, secondo i dati di DAZN:

1. Maignan 31%

2. Casteels 30%

3. Fabianski 27%

4. Costil 26%

5. Szczesny 25%

6. Benitez 25%

7. Sirigu 24%

7. Donnarumma 24%