Rimborsi Milan-Genoa: richieste raccolte entro e non oltre il 30 aprile 2020

AC Milan offre la possibilità di ottenere il rimborso dei biglietti o della quota abbonamento per le partite casalinghe fin qui giocate a porte chiuse a causa dell’attuale emergenza sanitaria, un impegno importante verso i tifosi in un momento di grande difficoltà. Le richieste di rimborso per Milan-Genoa saranno raccolte entro e non oltre il 30 aprile 2020.

Per tutte le info consulta la pagina: https://rimborsi.acmilan.com/

Infine, raccomandiamo a tutti i nostri tifosi di seguire con scrupolo le direttive delle autorità governative e sanitarie. L’unico modo per sconfiggere questo virus è fare squadra, rispettando tutti le regole. Sempre Milan!