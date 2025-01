Rimonte e nervosismo, il Milan di Conceiçao non convince. Serve una mano dal mercato

Un Diavolo per capello e il gioco che non c'è. Il Milan si scopre nervoso e soffre maledettamente contro il Parma, ottenendo i tre punti solo nel finale grazie a una rimonta davvero insperata. Non si può però sperare sempre di vincere in rimonta: Juventus e Inter in Supercoppa Italiana, Como e Parma in campionato, il nuovo Milan di Sergio Conceiçao si avvicina al quarto posto grazie ai risultati delle rivali ma continua a non convincere.

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il carattere dei rossoneri non nasconde i tanti problemi da risolvere, dagli errori difensivi agli attaccanti che fanno troppa fatica a segnare. Conceiçao sta lavorando tanto in vista delle due sfide più delicate della stagione, quella di mercoledì contro la Dinamo Zagabria di Cannavaro (che potrebbe garantire l'accesso diretto agli ottavi di Champions) e soprattutto quella di domenica, il derby di campionato contro l'Inter che il Milan giocherà senza Fofana, uomo chiave del centrocampo.

Un reparto che necessita di qualche rinforzo, reclamato ieri nel post-partita dal tecnico portoghese: "Cosa voglio dal mercato? Vediamo. Non sto bluffando, ma sono concentrato sui giocatori che abbiamo. Dopo la Juve ho detto che c'era bisogno di qualcosa in più e non mi tiro indietro. Quindi spero che qualcosa in più possa arrivare, se no andremo in guerra con ciò che abbiamo" ha dichiarato in conferenza stampa. Il grande obiettivo è sempre Santiago Gimenez, il centravanti del Feyenoord per il quale serviranno più dei 30 milioni già offerti. Ma anche la zona nevralgica necessita di un innesto.