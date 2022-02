Rinnovo Leao, dialogo ben avviato con Mendes: la situazione

Il Milan lavora per blindare Rafael Leao. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il prolungamento del contratto del giovane attaccante portoghese, il dialogo con l’agente Jorge Mendes per un accordo da 4 milioni annui più bonus fino al 2026 è ben avviato. La sensazione è che non si andrà troppo per le lunghe: l'ufficialità potrebbe arrivare a breve.