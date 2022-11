Rinnovo Leao, difficile prima del Mondiale. Nodo principale il lodo Sporting

MilanNews.it

Stando a quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport è difficile che la situazione del rinnovo di Rafa Leao possa essere risolta prima del Mondiale. La pausa per il Qatar inizierà tra meno di due settimane e ancora non sono stati registrati passi in avanti nella trattativa per il prolungamento del portoghese il cui nodo principale rimane sempre il risarcimento che il calciatore deve pagare allo Sporting Lisbona. Maldini e Massara sono fiduciosi.