Rinnovo Leao, i nodi rimangono clausola e commissioni agli agenti

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao sarebbe in una fase positiva e ottimista con il giocatore che avrebbe deciso per la firma, obbligando i suoi agenti a trovare in tempi brevi un accordo con il Milan. L'incontro è fissato dopo la Supercoppa e i nodi rimangono due: le commissioni per gli agenti e la clausola. Dopo la sfida di stasera, la dirigenza penserà a far quadrare il cerchio per trattenere il portoghese.