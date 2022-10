Rinnovo Leao, la Gazzetta sul nodo procura: "Quel triangolo di troppo. Papà Antonio e il legale, dura convivere con Mendes"

MilanNews.it

In merito al rinnovo di Rafael Leao, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così sul nodo della procura: "Quel triangolo di troppo. Paà Antonio e il legale, dura convivere con Mendes". La trattiva è già complessa di suo, ma la presenza di tanti attori in scena rende tutto ancora più difficile. In particolare, il rapporto tra l'avvocato Dimvula e l'agente Mendes è piuttosto teso.