Rinnovo Pioli, Tonali: "Gli abbiamo fatto i complimenti, se li merita"

© foto di DANIELE MASCOLO

Alla vigilia del match contro il Salisburgo, Sandro Tonali ha parlato così in conferenza stampa del rinnovo di Stefano Pioli e della sfida di domani: "Abbiamo fatto i complimenti al mister per il rinnovo: se li merita. Sulla partita: abbiamo lavorato sulla partita. Dobbiamo entrare in campo senza pensare che possiamo anche pareggiare. Difficile ma da giocatori maturi dobbiamo capire che la partita è da vincere".