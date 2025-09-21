Rinnovo Pulisic, Moretto: "Non ci sono appuntamenti: il calciatore dà priorità al Milan"

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato sul canale YouTube e ha fatto il punto sul rinnovo di Christian Pulisic: "Christian Pulisic è ormai una certezza in casa Milan. In campo non si è mai risparmiato e non ha mai deluso le attese. Anche quest'anno è partito forte: 4 partite e 3 gol in campionato con una grandissima prestazione a Udine. Io voglio raccontarvi la situazione legata al suo contratto perché a inizio 2025 il Milan è arrivato davvero molto vicino al rinnovo di Pulisic con le parti che avevano raggiunto un accordo verbale e con i contratti da firmare pronti. Poi alle firme c'è stata una frenata: il calciatore attraverso l'entourage ha chiesto del tempo perché voleva valutare quale potesse essere il progetto rossonero, a partire dall'allenatore e dalle scelte sul mercato. Pulisic ha chiesto garanzie che poi sono arrivate".

Continua Moretto: "Si era trovato un accordo per un rinnovo fino al 2028 più uno con stipendio da 4/5 milioni di euro annui ma in questo momento la trattativa non si è ancora sbloccata: il Milan vuole rinnovare Pulisic, il calciatore dà priorità al Milan ma le parti non si sono ancora date appuntamento per questo rinnovo che di fatto è in stand-by. Non c'è una situazione imminente, non è una questione che il Milan sbloccherà in queste settimane: non ci sono appuntamenti in programma"