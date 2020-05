Ripartenza del calcio, anche la Serie B è pronta a tornare: si pensa al 23 giugno

Non solo la Serie A, ma anche la serie cadetta: il calcio, dopo grandi discussioni, sembra pronto a ripartire. In questo senso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la serie B potrebbe ripartire il 23 giugno per concludere le ultime giornate di campionato. Si tratterebbe di un compromesso, considerato che all'inizio si discuteva su un ritorno il 20 o il 27. Già fissata anche la conclusione del campionato, il 20 agosto, dopo le dieci giornate che mancano e i cinque slot necessari per disputare playoff e playout.