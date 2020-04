Ripresa del calcio, serve l'ok del Ministro Speranza. Poi la fase due: stadi e partite

Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, spiega anche alcune delle tecnicalità della ripresa delle attività del calcio italiano. Il documento che verrà redatto la prossima settimana in via definitiva dal consiglio medico della FIGC, verrà inviato all'attenzione del ministro della salute, Speranza. In caso dovesse vidimarlo, allora via alla fase due: gli stadi, con percorsi ad hoc per le squadre, spostamenti e partite, tutto ancora da programmare in un nuovo protocollo.