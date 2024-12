Ripresa matta al Castellani: il Genoa vince 2-1 sull'Empoli

vedi letture

Succede di tutto nel secondo tempo di Empoli-Genoa, seconda delle due partite delle 15 di questo sabato di Serie A. In una partita chiave in ottica salvezza il Grifone di Patrick Vieira la spunta in trasferta sui toscani con il risultato di 2-1, al termine di una seconda frazione di gioca matta. Tutto comincia a inizio ripresa con il Genoa che va in vantaggio grazie al gol di Badelj. L'Empoli ha l'occasione di pareggiare su rigore ma Sebastiano Esposito sciupa l'occasione e poco dopo arriva il raddoppio con Ekuban. Lo stesso Esposito poi riesce ad accorciare le distanze ma è troppo tardi: tre punti che pesano per i liguri.

Il programma del 18° turno di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA 1-2

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA 1-2

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY