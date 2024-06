Ristrutturazione San Siro? La Repubblica: "Per chiudere in tre anni serve un miracolo"

Per questi giorni, fine di giugno, era attesa la presentazione a Milan e Inter del progetto di ristrutturazione di San Siro promosso dal Comune di Milan e appaltato all'azienda del settore WeBuild. Un tema molto importante e per il quale i due club milanesi forniranno la loro visione, anche in base a quelli che sono alcuni aspetti imprescindibili per i due club, ovvero la possibilità di non perdere troppi spettatori durante i lavori di ammodernamento dello stadio.

Su la Repubblica Milano, rispondendo a una domanda di un lettore, il giornalista Carlo Annovazzi ha parlato così: "La decisione di Inter e Milan è nell’aria e arriverà a breve. Due gli aspetti decisivi: la riduzione dei posti durante i lavori e la durata effettiva dei lavori stessi. Ricordo che il Real sta rivoluzionando il suo stadio, il Bernabeu, ha cominciato durante il covid, quando i lavori potevano essere totali visto che giocava a porte chiuse nel secondo impianto, e non ha finito ancora adesso. Per chiudere in tre anni serve un miracolo. Oppure una ristrutturazione minima".