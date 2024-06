Ristrutturazione San Siro: oggi WeBuild presenterà il suo progetto a Milan e Inter

Oggi è una giornata importante in merito al futuro di San Siro: come riporta Il Giorno, infatti, oggi pomeriggio i tecnici di WeBuild presenteranno a Palazzo Marino il loro progetto di ristrutturazione ai vertici di Milan e Inter. Da tempo, il sindaco milanese Giuseppe Sala spinge per il restyling del Meazza, così da non far traslocare i due club fuori dalla città (rossoneri a San Donato e nerazzurri a Rozzano).

Dopo aver visionato il piano di WeBuild, Milan e Inter si prenderanno un po' di tempo per valutarlo e dare una risposta al primo cittadino di Milano. Nei giorni scorsi, il dg di WeBuild, Massimo Ferrari, ha assicurato che se dalle due squadre arriverà il via libera i lavori di ristrutturazione di San Siro potranno partire già nel 2025 e si procederebbe con un piano in tre fasi, sulla base dei grandi eventi in programma: Olimpiadi, una sempre più probabile finale di Champions e gli Europei".