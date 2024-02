Risultati, infortuni e un cruciale doppio derby prima di incontrare il Milan: questo è il momento dello Slavia Praga

La trasferta di Rennes ha lasciato all'interno del mondo Milan un retrogusto dolceamaro. La parte dolce e quindi positiva, è sicuramente legata alla qualificazione agli ottavi di Europa League, dove i rossoneri affronteranno lo Slavia Praga (andata a San Siro il 7 marzo, ritorno il 14). Contro i francesi i ragazzi di Pioli non sono stati protagonisti di una buona prestazione e del giusto approccio soprattutto all'inizio della gara, ed è quindi questo il lato decisamente negativo della medaglia. Contro lo Slavia Praga, il Milan non potrà permettersi un'altra scialba prestazione come quella appena dimostrata in Francia. In vista degli ottavi di finale, riportato dal sito GianlucaDiMarzio.com, questo l'approfondimento riguardante i prossimi avversari europei del Milan:

Infatti, lo Slavia è arrivato ai sorteggi di Nyon da testa di serie dopo aver vinto il Girone G con 15 punti. Due in più della Roma, dieci del Servette. Lo Sheriff ha chiuso con uno. I cechi sono attualmente secondi in campionato a quattro punti di distanza dallo Sparta Praga che incontreranno per ben due volte qualche giorno prima della sfida contro il Milan. Un doppio derby che inevitabilmente di cose toglierà energie sia fisiche che mentali alla squadra di Trpisovsky. A proposito di sliding doors e di destino, lo Slavia non perde dal 26 ottobre, dalla trasferta contro la Roma.