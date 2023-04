Ritmi serrati: Milan in campo 66 ore dopo la Champions. E al Maradona 78 ore dopo Bologna

MilanNews.it

Si sapeva che il calendario di aprile sarebbe stato ai limiti del proibitivo. Il Milan domani pomeriggio alle 15 sarà in campo a Bologna per il campionato, appena 66 ore dopo il fischio di inizio di Milan-Napoli di Champions, circa 64 ore dopo la fine della sfida europea. Tra il calcio di inizio del Dall'Ara e quello del Maradona per il ritorno dei quarti, invece, intercorrono 78 ore. Ritmi serratissimi che il Milan dovrà sostenere a qualsiasi costo.