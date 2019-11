Rivaldo: "Mi è piaciuto che Tite abbia tenuto Paquetà in campo per quasi tutta la gara"

Rivaldo, ex rossonero, è intervenuto su Instagram e ha pubblicato una foto dell'esultanza di Paquetà dopo il gol contro la Corea. Il campione del mondo 2002 ha sottolineato di aver apprezzato la scelta di Tite di tenere in campo il centrocampista del Milan per tutta la partita dopo le polemiche degli ultimi giorni sul numero di maglia: "Mi è piaciuto che Tite abbia tenuto il 10 in campo per quasi tutta la gara".