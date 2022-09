Rizzoli difende il VAR: "Prima il 6% di errori, oggi tra l'1 e il 2%"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Con il VAR 1-2% di errori", titola stamane in apertura il QS, che introduce in questo modo le dichiarazioni di Nicola Rizzoli. L'ex designatore si schiera con il VAR, rimarcandone l'utilità tramite dati statistici: "Capisco i tifosi - assicura -, ma prima c'era il 6% di sbagli". Il concetto è chiaro: anche con la tecnologia si può sbagliare, ma ciò non significa che non abbia limitato di molto le sviste.