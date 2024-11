RMA-MIL (1-2): fine primo tempo. Piovono fischi per il Real Madrid

Finisce un primo tempo incredibile per il Milan. I rossoneri sonon in vantaggio per 2-1 dopo i primi 45 minuti al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Diavolo in vantaggio dopo 11 minuti grazie al colpo di testa di Thiaw e che ha saputo reagire al gol del pareggio madrileno - Vinicius su rigore - con la rete dell'ex Alvaro Morata, migliore in campo per distacco. Ottima prestazione di tutta la squadra e gara fin qui preparata e letta bene da Fonseca. Al fischio din Vincic sono piovuti i fischi per il Real Madrid dagli spalti del Bernabeu.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it