RMC SPORT - Boldrini: "La questione Supercoppa va affrontata in Parlamento"

Laura Boldrini, intervenuta a RMC Sport, ha parlato della questione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: "Bisogna affrontare la questione della Supercoppa Italiana in Parlamento. Perché i dirigenti della Serie A non hanno ottenuto assicurazioni dai dirigenti dell'Arabia Saudita? Temo che non l'abbiano fatto. Spero si trovi una soluzione".