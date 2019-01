RMC SPORT - Brambati: "Mi sono preso due mesi di insulti per aver detto che Higuain voleva andare via"

L'operatore di mercato, Massimo Brambati, il primo a dire che Higuain avrebbe voluto trasferirsi al Chelsea, è intervenuto a RMC Sport per parlare dei retroscena: "Mi sono beccato gli insulti da parte di tutti i tifosi del Milan per due mesi, sono un po' diminuiti nel momento in cui si è capito che la cosa si stava verificando. Non avevo le sacre scritture ma ho trasmesso un sentiment che c'era nell'entourage del giocatore e del calciatore stesso. Questo l'ho saputo da una persona molto vicina al fratello agente di Gonzalo".