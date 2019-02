RMC SPORT - Cappellini: "Piatek-Batistuta, per fisicità il paragone ci sta"

Massimiliano Cappellini, ex giocatore anche del Milan, a RMC Sport Live Show ha parlato prima di Lazio-Milan, andata della semifinale di Coppa Italia: "Quella di stasera è una partita importante tra due squadre di ottimo livello che però stanno attraversando momenti diversi. Il Milan mi sembra stia meglio della Lazio per punti, per morale e molto alto ma questa partita può avere un epilogo inaspettato, nel senso che entrambe le squadre hanno le qualità per vincere".

In Piatek rivedi Batistuta specie nella capacità di trovare sempre la porta?

"Sicuramente ci può stare questo accostamento ma questo eventuale paragone va fatto tra qualche anno. Per certi aspetti, anche dal punto di vista atletico, entrambi esprimono forza e hanno un fisico importante. Ci sono delle similitudini tra Batistuta e Piatek. Saper trovare sempre la porta è la caratteristica dei bomber di razza che magari partecipano meno alla costruzione del gioco ma sono sempre pronti sotto porta".

Lazio, è riduttivo dire che i problemi della Lazio derivano dalla mancanza del gol di Immobile?

"E' riduttivo perché non è che se una squadra fa pochi gol è solo colpa degli attaccanti perché il calcio è uno sport di squadra e le responsabilità sono sempre di tutta la squadra".

Sul campionato, Milan, Roma e Lazio si giocheranno il quarto posto?

"Credo che saranno queste squadre a giocarsi il quarto posto anche per valore delle singole rose. Sono anche vicine al terzo posto dell'Inter quindi è ancora tutto da vedere. Roma, Milan e Lazio sono superiori alle squadre che in questo momento inseguono".