Massimo Caputi, intervenuto a RMC Sport, ha detto la sua in merito al destino di Gonzalo Higuain: "Higuain via adesso? Do il 50% di possibilità che accada. Come suo eventuale sostituto, Morata è più facile da prendere: è in uscita dal Chelsea. Piatek invece non lascerà a gennaio il Genoa".