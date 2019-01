RMC Sport - Cuoghi: "Il Milan si aspettava di più da Higuain"

<b>Stefano Cuoghi</b>, ex giocatore anche del Milan, a <i>RMC Sport Live Show</i> ha parlato così: "Gattuso sa qualcosa sulla vicenda Higuain ma non vuole destabilizzare l'ambiente in questo momento. Il Milan si aspettava di più da Higuain e viceversa. Il calciatore evidentemente non ritiene la rosa così competitiva come sperava. Higuain ci teneva a dimostrare alla Juve che cederlo era stato un errore ma al Milan non ha trovato quello che sperava. Il giocatore ha fatto capire che vorrebbe tornare da quel Sarri che a Napoli lo ha reso grande".

<b>Pronostico scontato oppure il Milan può giocarsela?

</b>"Le partite secche sono sempre indecifrabili. La cosa positiva per il Milan è che la Juventus ha già sbagliato molte volte in finale sia di Supercoppa sia in Champions League. Forse l'unico modo per battere la Juventus è proprio in una partita secca, nella media lunga distanza invece non c'è scampo. La favorita però resta sempre la Juventus. Il Milan ha il morale alto e la partita di Supercoppa arriva nel momento giusto".