RMC SPORT - Di Michele: "Tanto di cappello a Gattuso"

L'ex giocatore David Di Michele ha parlato a RMC Sport 'Live Show' di Gattuso e Piatek.

Sul lavoro di Gattuso:

"A inizio anno se avessimo detto che il Milan sarebbe stato quarto a questo punto della stagione nessuno ci avrebbe creduto. Tanto di cappello a Gattuso per quello che sta facendo, ha costruito un gruppo vero che riesce a motivare bene".

Su Piatek:

"Quando lo prese il Genoa abbiamo tutti pensato che non fosse troppo adatto per l'Italia, poi ha impressionato subito. Non pensavo però potesse fare così bene come sta facendo. Quando è andato al Milan non ero così fiducioso, invece sta andando molto meglio, sia a livello di gol che di gioco di squadra. Si applica anche in fase difensiva ora, al Genoa non la faceva".