RMC SPORT - Fedele: "Higuain mi ha deluso tantissimo, neanche Balotelli e Cassano hanno raggiunto un minimo storico simile al comportamento contro la Juve"

Furio Fedele, intervenuto a RMC Sport, ha parlato di Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea dopo una prima parte di stagione non certamente positiva: "Mi ha deluso tantissimo dal punto di vista numerico, 8 gol non sono un bottino sufficiente, i gol non si devono solo contare ma pesare. Quello che ha fatto con la Juventus è un minimo storico che neanche Balotelli e Cassano erano riusciti a raggiungere al Milan e sto parlando di due bad boys. A me hanno fatto ancora più sorridere le scuse a fine partite, dovevano servire solo per imbuonire l'arbitro dopo il suo atteggiamento scellerato".