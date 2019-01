RMC SPORT - Graziani: "Roma, la colpa è dei giocatori"

Francesco "Ciccio" Graziani, intervenuto a RMC Sport, ha parlato della situazione della Roma, prossima avversaria del Milan in campionato: "Non credo che manchi l’impegno e la professionalità, ma la Roma di quest’anno sta dimostrando troppi alti e bassi. In campionato fa fatica, mi ricordo la sconfitta di Bologna, con la Spal, il recupero del Chievo, dell’Atalanta, del Cagliari. E’ una squadra che è diventata molto fragile, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Quando va in difficoltà, non riesce a tenere il suo assetto. Le colpe sono di tutti, di Di Francesco, della società, ma soprattutto dei giocatori. Oggi me la prendo soprattutto con loro. L’allenatore ti da delle indicazioni, non è mai il colpevole principale però. La formazione di ieri sera, dal punto di vista tecnico, era più forte di quella della Fiorentina. Poi in una partita secca può succedere di tutto. Ora credo che Di Francesco ha qualche responsabilità, ma se i calciatori non rispondono c’è poco da fare".