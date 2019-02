RMC SPORT - Mirabelli: "Anche noi seguimmo Piatek, grandissimo attaccante. Mi dispiace per Cutrone"

Intervenuto a RMC Sport, Massimilano Mirabelli ha parlato di Piatek, attaccante che sta facendo faville al Milan dopo la brillante prima parte di stagione al Genoa: "Lo seguimmo anche noi. Si è rivelato un grandissimo attaccante. Già a Genova mi ha colpito la sua capacità di farsi trovare sempre pronto, con la rabbia giusta. Ora è in una squadra molto italiana, e lui sta facendo la differenza. Mi dispiace non riesca a trovare spazio Cutrone, che in futuro sarà molto importante per il Milan. Spero riesca ad assorbire questo momento, perché può fare tanto per questa squadra".