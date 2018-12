RMC SPORT - Paganini: "Ibra avrebbe portato una ventata diversa. Gattuso? Se non arriva in Champions rischia"

Paolo Paganini, giornalista Rai Sport, è intervenuto a RMC Sport per parlare del momento in casa rossonera, partendo dal mancato ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra al Milan avrebbe portato una ventata diversa. Gattuso è sulla graticola e se non arriva in Champions rischia tanto. Un cambio adesso? No a meno che non fallisca clamorosamente nelle prossime settimane".