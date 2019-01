RMC SPORT - Pancaro: "Milan, tieni Higuain. E' ancora il più forte"

L'ex giocatore Giuseppe Pancaro è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Farebbe giocare Gonzalo Higuain contro la Juventus?

Farei giocare quelli che ritengo migliori per vincere la partita. Se Cutrone sta meglio, farei giocare lui e non l'argentino.Questo è un Milan che è nato da poco, ci vuole un po' di tempo per tornare ad avere il successo di anni fa. Quelle del mercato sono problematiche che ci stanno in un club che sta riformando.

Cosa deve fare il Milan con Higuain?

Se Higuain è d'accordo a rimanere, fossi nel Milan lo terrei. E' ancora un giocatore fortissimo.

Chi vince la Supercoppa?

Mi auguro il Milan.

Zona Champions?

Potrebbe cambiare qualcosa nel prossimo turno, ma niente di decisivo. La Lazio è in netta ripresa, ha fatto un finale d'anno molto buono, così come la Roma. Ci sarà una bella corsa fino alla fine tra Lazio, Roma e Milan.