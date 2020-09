Roback: “Prima dell’amichevole con il Novara ero nervoso. Poi Ibra mi ha detto di mostrare a tutti le mie qualità”

A metà agosto il Milan ha ufficializzato l'acquisto dall'Hammarby, società della quale Zlatan Ibrahimovic è azionista, del 17enne Emil Roback. Oggi sulle colonne del quotidiano svedese Expessen il giovane attaccante ha parlato della trattativa che lo ha portato in rossonero: "Il Milan mi stava seguendo da tempo - ha detto -, ma era tutto pronto per il mio passaggio all'Arsenal perché avevo capito che voleva davvero investire su di me. Anche il Bayern Monaco aveva chiesto informazioni, ma alla fine ho seguito il mio istinto e ho scelto il Milan, nonostante l'accordo già fatto tra l'Arsenal e l'Hammarby".

Roback, poi, racconta del suo primo allenamento con la formazione di Stefano Pioli: "Era il 1° settembre quando mi sono allenato per la prima volta con la prima squadra, ma non ero ansioso. Ero curioso di mettermi alla prova anche perché il club aveva investito molti soldi su di me".

Spazio, infine, al debutto nell'amichevole contro il Novara: "Di solito non sono nervoso prima di una gara ma questa volta lo ero. Ho iniziato in panchina, poi quando sono entrato in campo ho cercato di giocare semplice, senza esagerare. Poi Ibra mi ha detto di mostrare cosa sapevo fare e puntare gli avversari. Ed è quello che ho fatto".