Robotti a Milan TV: "Playoff? La chiave è la continuità. Mi ispiro a Pogba"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Giovanni Robotti, giocatore della Primavera rossonera, ha commentato l'ultima vittoria in campionato: "Penso sia il momento migliore perché adesso abbiamo poche possibilità di sbagliare per arrivare ai play off e quella di sabato è stata la partita più importante, e si spera che sia soltanto l'inizio di questa fila che ci porta ad arrivare tra le prime sei posizione, non possiamo più buttare punti e partite".

Sui playoff: "La continuità penso sia la chiave per arrivare ai playoff. Mi aspettavo un campionato competitivo ed impegnativo ma non così equilibrato. Pensavo potessero esserci delle squadre che potevano dominare, ma così non è stato".

Su chi si ispira: "Mi ispiro a Pogba dello United. In campionato credo di essere migliorato molto, e credo che questo lo abbia visto pure il mister, visto le numerose possibilità che mi ha dato".

Su mister Giunti: "E' un allenatore molto esigente, chiedi ai giocatori di essere molto veloci con la palla e giocare a massimo due tocchi, sapere giocare con tutt'e due i piedi, fare sia fase di interdizione e impostazione".

Sulla gara d'andata: "Vogliamo riprenderci quella brutta sconfitta che è stata meritata, ma non doveva essere così eclatante".