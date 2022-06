Rocchi: "Stagione positiva. Investiremo su un gruppo di giovani ragazzi"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Gianluca Rocchi, ex arbitro di A e attuale designatore dei direttori di gara per la massima serie e la cadetteria, ha parlato a margine di un seminario organizzato da Ast, Uss e Aia in programma a Firenze. Rocchi ha detto la sua sulla stagione appena conclusa: "E’ stata sicuramente positiva e questo ci fa ben sperare per il futuro perché stiamo investendo molto su un gruppo di ragazzi giovani che almeno dalle prime risposte sembrano ben propensi a diventare arbitri importanti del futuro. Se le critiche arrivano perché ho puntato molto sui giovani arbitri le prendo volentieri".