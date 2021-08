Roggero su Giroud: "È un giocatore strepitoso. Fa giocare bene gli altri"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicola Roggero ha parlato di Giroud. Queste le sue parole: “Titolare al fianco di Ibrahimovic? Lo vedremo in panchina poche volte. Ho confessato i primi anni in cui è stato in Premier, prima all’Arsenal e poi al Chelsea, il mio amore per Giroud, siamo quasi conterranei, lui è un savoiano del nord. È un giocatore strepitoso, è riuscito a far vincere un titolo al Montpellier con i suoi gol prima di andare in Inghilterra. Quando uno riesce a far vincere un titolo al Montpelliernegli anni in cui c’è già il PSG, Monaco e Lione o altre squadre più qualificate, è un grande uomo squadra. Lo dimostrò anche ai mondiali 2018, quando la Francia vinse e lui non fece nessun gol. È un giocatore che fa giocare molto bene gli altri, tanto che Griezmann si è avvantaggiato molto del fatto di averlo vicino. È un giocatore che io non toglierei mai da una squadra.”