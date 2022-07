Roghi (CSR & Sustainability Manager di AC Milan): "Report sostenibilità utile per raccontare il Milan"

MilanNews.it

Martino Roghi, CSR & Sustainability Manager di AC Milan, si è così espressoad acmilan.com nel comunicato sulla presentazione de "Il Milan di Tutti", Bilancio di sostenibilità per la stagione 2020/21 - : "Siamo felici di presentare ai nostri stakeholder questo report, che rappresenta non solo un efficace strumento per raccontare il nostro Milan in tutti i suoi dettagli, ma anche un prezioso supporto per rendere i processi interni del Club sempre più sostenibili, confrontandoci anno dopo anno in questo virtuoso percorso di analisi e confronto delle nostre attività iniziato ormai otto anni fa".