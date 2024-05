Roma a caccia di un nuovo centravanti: nel mirino due obiettivi del Milan

La Roma va a caccia di gol e di un nuovo centravanti. Rivoluzione nel reparto avanzato con il mancato riscatto di Romelu Lukaku e la partenza di Azmoun. Abraham non convince e per questo i giallorossi pensano a un investimento importante in attacco. Secondo Il Messaggero, tra i profili monitorati ci sarebbero Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille, e Serhou Guirassy, classe '96 dello Stoccarda.

Guirassy ha una clausola da 17,5 milioni di euro mentre per David bisogna spendere almeno il doppio. Nei colloqui già andati in scena per Jeremie Boga è stato proposto anche il 27enne congolese Banza, autore di 21 gol con il Braga, ex Lens che Ghisolfi conosce molto bene.