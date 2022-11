Roma, Cristante deve operarsi allo mano sinistra: intervento nei prossimi giorni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, dovrà essere operato allo scafoide della mano sinistra. Il giocatore, che aveva subito una contusione nei minuti finali di Roma-Napoli non si è voluto fermare, ha sempre giocato e via via la situazione è peggiorata, come evidenziato da una risonanza condotta nei giorni scorsi. L'intervento chirurgico verrà effettuato nel corso dei prossimi giorni.