Roma, Cristante: "Per lo Scudetto penso che ci siano davvero squadre più attrezzate con rose più ampie, quindi è un po' difficile"

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Il nostro obiettivo ad oggi è tornare in Champions, sono troppi anni che non ci siamo. Abbiamo delle possibilità e ce le siamo costruite in questa prima metà di campionato: è difficile perché ci sono squadre con noi che sono forti e forse anche più attrezzate e hanno rose più larghe, però il nostro obiettivo deve essere quello". Bryan Cristante, intervistato da Sky, così ha fotografato l'attuale posizione della Roma. Quando manca una partita alla fine del girone d'andata i giallorossi sono quarti. Un posto che non sorprende il capitano: "Sapevamo di avere un'ottima squadra e di poter fare un gran campionato. Sapevamo che non era facile con un allenatore nuovo (Gasperini, ndr) che ha concetti di gioco diversi.

Quindi siamo stati bravi noi a seguirlo dal primo minuto e poi tutti insieme siamo arrivati a questi risultati. Sulla lotta scudetto penso che ci siano davvero squadre più attrezzate con rose più ampie, quindi è un po' difficile. Però finché siamo lì non buttiamo via niente. Giochiamo partita per partita, cerchiamo di stare lì il più possibile". (ANSA).