Roma, da 0-3 a 3-3 a Bergamo: i giallorossi restano a -1 dal Milan

La Roma, rivale del Milan nella corsa alla Champions League, è stata fermata in casa dall'Atalanta. I giallorossi, passati in vantaggio con un netto 0-3 nel primo tempo, hanno subito la rimonta bergamasca prima con Castagne (44') e poi nella ripresa con le reti di Toloi e Zapata. I giallorossi, col pareggio di Bergamo, salgono quindi a 34 punti in classifica, restando a -1 dal Milan.