Roma, Darboe positivo al Covid in Coppa d'Africa: è asintomatico

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Darboe è positivo al Covid. A renderlo noto lo stesso giocatore della Roma attualmente impegnato in Coppa d'Africa. Il suo Gambia oggi affronterà il Mali nella seconda giornata del Gruppo F del torneo, un match al quale non parteciperà il centrocampista giallorosso. "Forza ragazzi, possiamo farcela di nuovo. Purtroppo non potrò essere con voi a combattere per il nostro sogno perché a causa di questo virus sono in isolamento, senza alcun sintomo. Spero di tornare il prima possibile", ha scritto Darboe in una storia Instagram. (ANSA).